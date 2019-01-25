ВФЛА отозвала апелляцию на решение IAAF продлить отстранение

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/11744269/RIAN_3285801.HR-pic905-895x505-15932.jpg">

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отозвала поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение организации, сообщает ТАСС.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что отзыв жалобы произошел из-за подтверждения исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Реклама

«Мы приняли решение отозвать свою апелляцию, которая 25 сентября 2018 года была подана в CAS на решение совета IAAF от 27 июля 2018 года о продлении санкций в отношении ВФЛА. Часть критериев восстановления членства ВФЛА в IAAF выполнены, поэтому необходимость в их оспаривании отпала. Убежден, в настоящий момент нам необходимо сосредоточить усилия на переговорах и коммуникацию с IAAF касательно восстановления ВФЛА, а не тратить время и силы на судебные процессы», — заключил Шляхтин.

Напомним, что российская организация подала апелляцию из-за того, что некоторые условия IAAF выходили за рамки компетенции ВФЛА, например, обеспечение доступа в закрытую московскую антидопинговую лабораторию.

Ранее IAAF одобрила заявки 25 россиян, которые выразили готовность выступать на зимнем чемпионате Европы в нейтральном статусе.