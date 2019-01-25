IAAF одобрила участие 25 российских легкоатлетов в зимнем ЧЕ
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 25 россиян, которые выразили готовность выступать на зимнем чемпионате Европы в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала, сколько всего спортсменов успели подать заявки на участие в соревновании.
«Пока IAAF одобрила 42 заявки российских спортсменов, из них только 25 указывали в своих документах ЧЕ в помещении. Всего к утру пятницы в ВФЛА поступило 168 заявок, 60 из них — упрощенные. ВФЛА рассмотрела и отправила в IAAF 155 заявок. 85 спортсменов из 168 отметили в поданных документах, что хотели бы выступить на чемпионате Европы», — поделилась информацией Юхарева.
Зимнее европейское первенство будет проходить в британском Глазго с 1 по 3 марта.
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