IAAF одобрила участие 25 российских легкоатлетов в зимнем ЧЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/433/11643433/upload-RTX4TLPI-pic905-895x505-64625.jpg">

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 25 россиян, которые выразили готовность выступать на зимнем чемпионате Европы в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала, сколько всего спортсменов успели подать заявки на участие в соревновании.

Реклама

«Пока IAAF одобрила 42 заявки российских спортсменов, из них только 25 указывали в своих документах ЧЕ в помещении. Всего к утру пятницы в ВФЛА поступило 168 заявок, 60 из них — упрощенные. ВФЛА рассмотрела и отправила в IAAF 155 заявок. 85 спортсменов из 168 отметили в поданных документах, что хотели бы выступить на чемпионате Европы», — поделилась информацией Юхарева.

Зимнее европейское первенство будет проходить в британском Глазго с 1 по 3 марта.

Ранее автор иска к автору доклада о допинге в России Ричарду Макларену экс-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут заявил, что канадцу долгое время не удавалось вручить судебное извещение.