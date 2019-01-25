Экс-президент «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча команды против «Зенита», передает газета «Известия».

Команды сыграют в рамках турнира Фонбет Кубок Матч Премьер.

«Игра красно-белых пока не отличается от той, что они показывали в РПЛ в первой части сезона. «Зенит» же выглядит скучно, хотя к концу матча с «Локо» питерцы прибавили и отдельные футболисты неплохо себя проявили.

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Тем не менее, мне кажется, что их очная встреча должна быть интересной. Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» получаются всегда принципиальными, а в данном случае на игроков еще и не будет давить груз ответственности за результат.

Главное, чтобы не перестарались и обошлось без травм», — заявил Червиченко.

Ранее экс-защитник «Спартака» обвинил Карреру в обмане.