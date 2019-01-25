Силкин высказался об ошибке Лунева в матче с «Локомотивом»

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Именитый российский тренер Сергей Силкин прокомментировал матч между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоялся в рамках Фонбет Кубка Матч Премьер, передает газета «Известия».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников», а голкипер петербургского клуба Андрей Лунев допустил серьезную ошибку, не сумев удержать мяч в руках.

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«Подобные ошибки даже на тренировках очень неприятны для любого вратаря, они сильно бьют по психике. Такие ляпы обычно надолго остаются в голове. Только время покажет, насколько болезненной эта оплошность станет для Лунева. Если говорить о самом матче, то сейчас идет подготовка к сезону и рано делать какие-либо выводы», — заявил Силкин.

Ранее защитник «Зенита» Иванович поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче».