Авербух верит в успех Тарасовой и Морозова на чемпионате мира
Хореограф, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением о выступлении российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы в Минске, передает ТАСС.
Пара выиграла серебро, уступив первенство французским фигуристам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.
«Думаю, сейчас все мы должны поддержать ребят, хотя результат не может быть удовлетворительным. У ребят сложный психологический период, когда все силы были брошены на олимпийский сезон.
Я думаю, нынешняя ситуация абсолютно временная, пара очень талантливая, у нее огромный потенциал. Да, этот сезон пока не является очень удачным, но впереди чемпионат мира, и есть еще время избежать необязательных ошибок и показать максимум на турнире», — сказал Авербух.
Ранее сообщалось, что фигурист Сипре считает пару Тарасовой и Морозова сильными соперниками.