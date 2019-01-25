Авербух верит в успех Тарасовой и Морозова на чемпионате мира

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Хореограф, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением о выступлении российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы в Минске, передает ТАСС.

Пара выиграла серебро, уступив первенство французским фигуристам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.

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«Думаю, сейчас все мы должны поддержать ребят, хотя результат не может быть удовлетворительным. У ребят сложный психологический период, когда все силы были брошены на олимпийский сезон.

Я думаю, нынешняя ситуация абсолютно временная, пара очень талантливая, у нее огромный потенциал. Да, этот сезон пока не является очень удачным, но впереди чемпионат мира, и есть еще время избежать необязательных ошибок и показать максимум на турнире», — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что фигурист Сипре считает пару Тарасовой и Морозова сильными соперниками.