«Нант» призвал не прекращать поиски пропавшего игрока Салы
Французский «Нант» призвал власти Нормандских островов возобновить поиски самолета аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает ТАСС.
Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» и в тот день летел из Франции в Англию. Его самолет пропал с радаров 22 января.
Реклама
После нескольких дней поиска власти Нормандских островов приняли решение не продолжать поиски, несмотря на то, что самолет или его обломки так и не были найдены.
Спасатели обнаружили непонятные обломки в Ла-Манше, но не было доказано, что они принадлежали самолету Салы.
Ранее сообщалось, что матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы.