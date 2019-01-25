«Нант» призвал не прекращать поиски пропавшего игрока Салы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12138451/RTS2BPNS-pic905-895x505-69135.jpg">

Французский «Нант» призвал власти Нормандских островов возобновить поиски самолета аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает ТАСС.

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» и в тот день летел из Франции в Англию. Его самолет пропал с радаров 22 января.

Реклама

После нескольких дней поиска власти Нормандских островов приняли решение не продолжать поиски, несмотря на то, что самолет или его обломки так и не были найдены.

Спасатели обнаружили непонятные обломки в Ла-Манше, но не было доказано, что они принадлежали самолету Салы.

Ранее сообщалось, что матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы.