Плющенко поздравил Коляду с лидерством после короткой программы
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил Михаила Коляду с первым местом по итогам короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Минске.
«Отлично, поздравляю, молодец. Поздравляю с хорошим катанием», — цитирует Плющенко «РИА Новости».
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Коляда лидирует после короткой программы в соревнованиях одиночников. За свой прокат фигурист набрал 100,49 балла. Вторым идет Александр Самарин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Произвольные программы фигуристы представят 26 января.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Европы по фигурному катанию принял решение завершить карьеру.