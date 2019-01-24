«ПСЖ» договорился с «Зенитом» по трансферу Паредеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/964/11224964/DQeqJZAXUAUx0wk.jpg_large-pic905-895x505-28733.jpg">

«Пари Сен-Жермен» договорился с петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, парижский клуб заплатит за аргентинца €47 млн. В ближайшие дни игрок пройдет медобследование. Контракт будет рассчитан на 4,5 года.

Реклама

Паредес выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит игрока «Наполи» более чем за €100 млн.