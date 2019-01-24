Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту

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Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, передает «Советский спорт».

«Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тыс. милей, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолёта, пилота или пассажира.

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Мы проанализировали всю информацию, которая была доступна, и приняли непростое решение о прекращении поисковой операции. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира», — заявил один из руководителей поисковой операции Дэвид Баркер.

Игрок вылетел в Кардифф 21 января. Полет Сала должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20:15 по местному времени, в 20:30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия неизвестны.

«Кардифф Сити» приобрел Сала у «Нанта» за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Кардиффу» не дадут больше времени на трансферы из-за Салы.