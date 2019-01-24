«ПСЖ» купит игрока «Наполи» более чем за €100 млн

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Полузащитник «Наполи» Аллан близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Карло Альвино, стороны уже согласовали трансфер. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что «ПСЖ» заплатит за бразильца более €100 млн.

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28-летний Аллан выступает за «Наполи» с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потребовал с «ПСЖ» сумму до €55 млн за Леандро Паредеса.