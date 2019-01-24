Американский боец избежал наказания за проваленный допинг-тест

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Американский боец UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил допинг-тест, который был взят накануне боя с Александром Густафссоном, сообщает «Советский спорт».

По информации MMA Fighting, в допинг-пробе от 28 декабря 2018 года был обнаружен 33 пикограмма метаболитов туринабола.

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При этом Атлетическая комиссия Калифорнии, USADA и UFC приняли решение не наказывать спортсмена. Джонс уже понес наказание за подобный проступок, его отстранили на 15 месяцев, когда в его крови были обнаружены следы туринабола, которые долго остаются в организме.

Джонс нокаутировал Густафссона и вернул себе чемпионский пояс на турнире UFC 232. Соревнование было перенесено из Лас-Вегаса в Калифорнию, поскольку Джон трижды провалил допинг-тесты, и Атлетическая комиссия штата Невада отказывалась выдавать ему лицензию.

Ранее сообщалось, что тренер Емельяненко уверен в досрочной победе бойца над Бейдером.