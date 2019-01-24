В НХЛ отметили значимость достижения Овечкина

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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о достижении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает телеканал «360».

Форвард повторил рекорд Сергея Федорова по результативности среди российских хоккеистов за всю историю Лиги.

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«В НХЛ было много великих хоккеистов из России. Быть номером один среди них — это монументальное достижение. Овечкин заслужил быть на вершине списка, и он должен гордиться этим.

Овечкин всегда был особенным талантом. Очевидно, что он очень мастеровитый хоккеист. Но не менее важны страсть, энтузиазм и азарт, которые он привносит в игру каждый вечер. Мало кто может сравниться с ним по эмоциональности, с которой он играет, и это привлекает наших болельщиков. Овечкина можно смело включать в число лучших игроков в истории хоккея, в этом у меня нет сомнений», — заявил Дэйли.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион считает некорректным сравнение Овечкина с игроками прошлого.