Медведев оценил готовность Красноярска к Универсиаде
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил готовность Красноярска к приему Универсиады-2019, передает ТАСС.
На заседании правительства России он отметил, что город готов к Универсиаде.
«На сегодняшний день в общем и целом мы готовы», — заявил Медведев.
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Также премьер-министр подчеркнул, что многие болельщики ждут такого же высокого уровня организации, который присутствовал во время проведения других крупных спортивных состязаний в России.
«От нас этого ждут и сейчас. Уверен, что мы эти ожидания оправдаем», — заключил он.
Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Между спортсменами будут разыграны 76 комплектов наград.
Ранее FISU и ITA договорились о допинг-тестировании на Универсиаде в Красноярске.