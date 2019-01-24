Медведев оценил готовность Красноярска к Универсиаде

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил готовность Красноярска к приему Универсиады-2019, передает ТАСС.

На заседании правительства России он отметил, что город готов к Универсиаде.

«На сегодняшний день в общем и целом мы готовы», — заявил Медведев.

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Также премьер-министр подчеркнул, что многие болельщики ждут такого же высокого уровня организации, который присутствовал во время проведения других крупных спортивных состязаний в России.

«От нас этого ждут и сейчас. Уверен, что мы эти ожидания оправдаем», — заключил он.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Между спортсменами будут разыграны 76 комплектов наград.

Ранее FISU и ITA договорились о допинг-тестировании на Универсиаде в Красноярске.