Еще одна фигуристка заговорила о «правильном» допинге

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14-летняя российская фигуристка Дарина Бальченко призналась, что употребляет «правильный» допинг, передает «Советский спорт».

В социальной сети ASKfm один из пользователей задал спортсменке вопрос о «правильном» допинге, также поинтересовавшись, употребляет ли она.

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«Ну, смотря что, наверное, принимаю», — написала в ответ фигуристка.

Тут же ее спросили, не боится ли она повторения ситуации с еще одной российской фигуристкой Анастасией Шаботовой, которая первая и заявила о том, что для стабильных выступлений нужно принимать «правильный» допинг.

«Мне ***** [все равно]», — ответила спортсменка.

Фигуристка занимается в в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С. А. Жука у тренера Марины Селицкой.

Ранее сообщалось, что олимпийский призер не понимает смысл допинга в фигурном катании.