Еще одна фигуристка заговорила о «правильном» допинге
14-летняя российская фигуристка Дарина Бальченко призналась, что употребляет «правильный» допинг, передает «Советский спорт».
В социальной сети ASKfm один из пользователей задал спортсменке вопрос о «правильном» допинге, также поинтересовавшись, употребляет ли она.
«Ну, смотря что, наверное, принимаю», — написала в ответ фигуристка.
Тут же ее спросили, не боится ли она повторения ситуации с еще одной российской фигуристкой Анастасией Шаботовой, которая первая и заявила о том, что для стабильных выступлений нужно принимать «правильный» допинг.
«Мне ***** [все равно]», — ответила спортсменка.
Фигуристка занимается в в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С. А. Жука у тренера Марины Селицкой.
Ранее сообщалось, что олимпийский призер не понимает смысл допинга в фигурном катании.