Чешская теннисистка Квитова вышла в финал Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова смогла пробиться в финал Australian Open, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальном матче чешская спортсменка одолела представительницу США Даниэль Коллинз.

Встреча продолжалась 1 час 33 минут и завершилась с результатом 7:6 (7:2), 6:0.

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За победу в австралийском турнире Квитова сразится с победительницей пары Каролина Плишкова — Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что Тихонова прорвалась в полуфинал юниорского Australian Open.