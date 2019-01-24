Чешская теннисистка Квитова вышла в финал Australian Open
Чешская теннисистка Петра Квитова смогла пробиться в финал Australian Open, сообщает «Советский спорт».
В полуфинальном матче чешская спортсменка одолела представительницу США Даниэль Коллинз.
Встреча продолжалась 1 час 33 минут и завершилась с результатом 7:6 (7:2), 6:0.
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За победу в австралийском турнире Квитова сразится с победительницей пары Каролина Плишкова — Наоми Осака.
Ранее сообщалось, что Тихонова прорвалась в полуфинал юниорского Australian Open.