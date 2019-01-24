Емельяненко: драка Нурмагомедова произвела на меня тяжелое впечатление

<img src="//img.gazeta.ru/files3/961/12036961/melee-at-ufc-229-after-nurmagomedov-chokes-out-mcgregor-2018-10-07-pic905-895x505-89325.jpg">

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко поделился мнением об инциденте с участием чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова после победного поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229, передает Sport24.

Спортсмен предположил, по какой причине дагестанец мог поступить подобным образом.

Реклама

«Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — отметил Емельяненко.

Напомним, после боя Нурмагомедов покинул октагон и прыгнул в толпу, ввязавшись в драку с представителями команды Макгрегора. На данный момент случай рассматривает Атлетическая комиссия Невады, которая может дисквалифицировать российского бойца.

Ранее чемпион UFC высказался о возможных штрафных санкциях, которые могут последовать за драку.