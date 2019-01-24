«Зенит» потерпел поражение от «Андорры» в матче Еврокубка

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Петербургский «Зенит» уступил «Андорре» в выездном матче четвертого тура Топ-16 Еврокубка, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 86:74. У проигравших 19 очков набрал Коди Миллер-Макинтайр, еще 13 в активе у Джейлена Рейнолдса.

Это третий матч из четырех стадий, в котором сине-бело-голубые потерпели поражение. На данный момент они занимают третье место в группе Н.

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Теперь петербургскому клубу предстоит встреча с казанским УНИКСом 30 января.

Ранее «Милуоки Бакс» нанес поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Еврокубок. Топ-16. 4-й тур. Группа Н

«Андорра» (Андорра) — «Зенит» (Россия) — 86:74 (26:19, 19:19, 13:19, 30:17)