«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг перейдет в «Барселону», передает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт каталонского клуба, голландец станет футболистом сине-гранатовых 1 июля.

Отмечается, что трансфер де Йонга обойдется «Барселоне» €75 млн. Также «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений хавбека.

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Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что нападающий Марио Балотелли стал футболистом «Марселя».