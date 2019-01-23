«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса»
Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг перейдет в «Барселону», передает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт каталонского клуба, голландец станет футболистом сине-гранатовых 1 июля.
Отмечается, что трансфер де Йонга обойдется «Барселоне» €75 млн. Также «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений хавбека.
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Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что нападающий Марио Балотелли стал футболистом «Марселя».