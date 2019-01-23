Загитова и Самодурова рассказали о поддержке Тарасовой
Российские фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова рассказали о поддержке заслуженного тренера Татьяны Тарасовой на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает «Советский спорт».
«Татьяна Анатольевна очень тепло поддержала нас, пожелала удачи. Более подробного разговора не было», — сказала Загитова.
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«Присоединяюсь к Алине. Приятно и помогает в прокатах встреча с ней», — добавила Самодурова.
Загитова (75,00) лидирует после короткой программы, Самодурова (72,88) занимает второе место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Ранее швейцарская фигуристка прокомментировала третье место в короткой программе.