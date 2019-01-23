Бывший спарринг партнер Макгрегора обвинил его в домогательствах

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Бывший спарринг партнер Конора Макгрегора экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи обвинил представителя Ирландии в сексуальных домогательствах, передает «Советский спорт».

«Конор — гей, и я ничего не имею против этого. Проблема в том, что я не гей, поэтому не надо уделять мне так много внимания, пожалуйста. У меня тоже есть права, и я хочу сказать, что не хочу идти по твоему пути. Я думаю, что у него есть интерес ко мне», — приводит слова боксера Behind the gloves.

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Малиньяджи был спарринг партнером ирландца перед поединком против представителя США Флойда Мейвезера.

Ранее Макгрегор заявил о готовности сразиться с Нурмагомедовым в России.