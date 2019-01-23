Британский паралимпиец прокомментировал решение WADA касательно РУСАДА

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Призер Паралимпийских игр британец Али Джавад, который является членом комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства, высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агенства (WADA) касательно Российского антидопингового агенства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«Настало время, когда WADA нужно быть прозрачным как никогда. WADA постоянно меняло рамки для России, и новое решение стало большим сюрпризом. Я приветствую передачу данных Московской лаборатории, но сейчас очень многие спортсмены сомневаются в честности агенства». — приводит слова спортсмена «Би-би-си».

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Джавад также отметил установление WADA особых прав для России.

«WADA установило одни правила для спортсменов, другие — для России. Логичным решением было лишить РУСАДА статуса соответствия за пропущенный дедлайн, пока все данные не проанализированы. Россия должна следовать правилам, как все. Никаких «если» быть не может», — написал он в своем твиттере.

Ранее WADA признало РУСАДА соответствующим статусу.