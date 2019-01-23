Опубликованы последние сообщения пропавшего футболиста
Опубликованы последние аудиосообщения аргентинского футболиста Эмилиано Сала, который находился на борту самолета, пропавшего по пути из Нанта в Кардифф, передает «Советский спорт».
Об этом информирует издание Ole.
«Привет, парни, как дела? Братишка, у меня нет сил. Только недавно сделал столько дел в Нанте, а вот сейчас сижу в самолете, который, похоже, готов вот-вот рухнуть. Лечу в Кардифф. Уже завтра меня ожидает первая тренировка в составе новой команды», — сказал футболист перед вылетом.
Издание также опубликовало последнее сообщение игрока в WhatsApp.
«Как вы, братья и сестры? Если через полтора часа я не выйду на связь и от меня не будет новостей, то, видимо, искать меня уже не надо будет. Папа, как же мне сейчас страшно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что поиски пропавшего самолета с футболистом на борту приостановлены.