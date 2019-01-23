Опубликованы последние сообщения пропавшего футболиста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12138451/RTS2BPNS-pic905-895x505-69135.jpg">

Опубликованы последние аудиосообщения аргентинского футболиста Эмилиано Сала, который находился на борту самолета, пропавшего по пути из Нанта в Кардифф, передает «Советский спорт».

Об этом информирует издание Ole.

«Привет, парни, как дела? Братишка, у меня нет сил. Только недавно сделал столько дел в Нанте, а вот сейчас сижу в самолете, который, похоже, готов вот-вот рухнуть. Лечу в Кардифф. Уже завтра меня ожидает первая тренировка в составе новой команды», — сказал футболист перед вылетом.

Реклама

Издание также опубликовало последнее сообщение игрока в WhatsApp.

«Как вы, братья и сестры? Если через полтора часа я не выйду на связь и от меня не будет новостей, то, видимо, искать меня уже не надо будет. Папа, как же мне сейчас страшно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшего самолета с футболистом на борту приостановлены.