Овечкин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе-Шаркс», сообщает «Советский спорт».

«Вашингтон» уступил «Сан-Хосе» со счетом 6:7 в овертайме, а Овечкин оформил хет-трик и отметился одной результативной передачей.

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Второй звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл. Он также набрал четыре очка, оформив хет-трик и сделав один ассист. На счету Гертла победный шайба в овертайме.

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший три (1+2) очка, признан третьей звездой.

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения.