Теннисистка Осака вышла в полуфинал Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира Australian Open, сообщает «Советский спорт».
В матче четвертьфинала турнира японская спортсменка одолела представительницу Украины Элину Свитолину.
Встреча длилась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.
Реклама
За выход в финал турнира в Австралии Осака поборется с победительницей игры между американской теннисисткой Сереной Уильямс и чешской спортсменкой Каролиной Плишковой.
Ранее Надаль без труда пробился в полуфинал Australian Open.