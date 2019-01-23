Олимпийский призер не понимает смысл допинга в фигурном катании

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серебряный призер Олимпийских Игр — 1998 и двукратный чемпион мира в танцах на льду Олег Овсянников в интервью «Газете.Ru» признался, что не видит смысла в допинге.

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании необходимо принимать допинг, однако Овсянников не был с этим согласен.

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«Да в том и дело. Зачем нам допинг нужен? Ты дальше прыгнешь от него? Я в танцах катался. Быстрее своей партнерши полечу, что ли? У нас вид спорта не очень силовой. У нас «быстрая физическая сила», а она нарабатывается спокойно. Нам же не марафон бежать», — поделился он.

Ранее серебряный призер Олимпиады высказался о словах фигуристки о допинге.