Месси не сыграет в матче Кубка Испании против «Севильи»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче Кубка Испании против «Севильи», сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта каталонской команды, главный тренер Эрнесто Вальверде объявил имена 19 игроков, которые могут выйти на поле в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Севильи».

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Кроме Месси встречу пропустят полузащитник Серхио Бускетс.

При этом стало известно, что дебютировать за каталонскою команду может новичок полузащитник Кевин-Принс Боатенг.

Матч «Севилья» — «Барселона» состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 23 января. Игра начнется в 23.030 по московскому времени.

Ранее ветеран «Атлетико» назвал Месси лучшим игроком мира.