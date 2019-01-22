Кокорину грозит операция
Нападающему «Зенита» Александру Кокорину возможно придется перенести операцию по замене коленного сустава из-за отсутствия тренировок в СИЗО «Бутырка».
«Реабилитация достаточно сложная. Колену нужно уделять каждый день по несколько часов. Мы получили медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то может всё дойти вплоть до замены сустава», — приводит слова адвоката футболиста Татьяны Стукаловой «РИА Новости».
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Юристы форварда отмечали, что он может стать инвалидом в связи с отсутствием тренировок в СИЗО «Бутырка».
Ранее Кокорин назвал «стадом баранов» осуждающих его людей.