Кокорину грозит операция

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/12129253/RIAN_5663463.HR-pic905-895x505-16629.jpg">

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину возможно придется перенести операцию по замене коленного сустава из-за отсутствия тренировок в СИЗО «Бутырка».

«Реабилитация достаточно сложная. Колену нужно уделять каждый день по несколько часов. Мы получили медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то может всё дойти вплоть до замены сустава», — приводит слова адвоката футболиста Татьяны Стукаловой «РИА Новости».

Реклама

Юристы форварда отмечали, что он может стать инвалидом в связи с отсутствием тренировок в СИЗО «Бутырка».

Ранее Кокорин назвал «стадом баранов» осуждающих его людей.