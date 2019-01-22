С Тарасовым не хочет общаться собственная дочь

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов пояснил ситуацию вокруг обвинений со стороны бывшей жены в неуплате алиментов, передает «СЭ».

В ходе разбирательств экс-супруга футболиста заявила, что тот уже долгое время не общается с их общей дочерью. Однако сам игрок настаивает, что это ребенок игнорирует его.

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«Алименты? Да это не 15 миллионов, про которые пишут люди, это неправда. Сумма меньше как минимум в два раза, а то и еще меньше.

Не общаться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это ее выбор. Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта», — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что Тарасов пошел на понижение зарплаты ради нового контракта с «Локомотивом».