Павлюченкова пообещала показать свой лучший теннис в матче с Коллинз

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала предстоящий матч против американки Даниэль Коллинз в рамках четвертьфинала Australian Open, передают «Известия».

Спортсменка заявила о намерениях одолеть соперницу.

«В Мельбурне я чувствую себя очень уверенно и, конечно, хочу дойти как можно дальше. Не думаю о том, что у меня есть какое-то проклятье четвертьфиналов. Такие вещи меня меньше всего волнуют. Я просто постараюсь показать свой лучший теннис против Коллинз. Надеюсь, что у меня получится», — подчеркнула Павлюченкова.

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Напомним, что в 2017 году россиянка уже играла в четвертьфинале данного турнира, но уступила американке Винус Уильямс (4:6, 6:7).

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