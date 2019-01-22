Роналду сравнялся с Месси по числу нереализованных пенальти
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Кьево» (3:0), сообщает «Советский спорт».
Форвард не сумел переиграть вратаря соперников. Таким образом, португальский футболист сравнялся с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Мессии по числу незабитых 11-метровых мячей за карьеру. Игрок «старой синьоры» потерпел 25 неудач в 139 попытках, а аргентинец – в 108.
Реклама
Для Роналду это первый не реализованный пенальти в составе туринского клуба.
Ранее полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар сравнил себя с Роналду и Месси.