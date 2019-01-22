23 сейва Варламова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Нэшвиллу»
«Колорадо Эвеланш» уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:1. Самыми результативными игроками стали нападающие победившей команды Ник Бонино (1+1) и Калле Йернкрок (0+2).
У проигравших вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 26. Российский защитник Никита Задоров результативными действиями не отличился.
Ранее канадский журналист Дон Черри отрицательно высказался относительно действий российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
0:1 – Бонино (Йернкрок) – 25:01 (5x5)
0:2 – Арвидссон (Форсберг) – 26:35 (5x5)
1:2 – Керфут (Жирар) – 36:43 (5x5)
1:3 – Йози (Уотсон, Бонино) – 37:58 (5x5)
1:4 – Эллис (Йернкрок, Экхольм) – 57:07