«Милуоки Бакс» переиграл «Даллас Маверикс» в матче НБА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/904/11296904/DQk1I2gX0AApa4G.jpg_large-pic905-895x505-51685.jpg">

«Милуоки Бакс» нанес поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 116:106. Самым результативным игроком матча стал нападающий победившей команды Яннис Адетокумбо, набравший 31 очко и 15 подборов. У проигравших отличился форвард Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 11 подборов и десяти передач.

Реклама

Примечательно, что в возрасте 19 лет и 327 дней Дончич стал вторым самым молодым баскетболистом, записавшим на свой счет трипл-дабла в истории НБА. Первую строчку занимает защитник «Филадельфии» Маркус Фульц.

Ранее «Чикаго» одолел «Кливленд» благодаря 25 очкам Лавина.

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки Бакс» (Висконсин) — «Даллас Маверикс» (Техас) — 116:106 (35:26, 22:33, 35:25, 24:22)