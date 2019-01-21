Сказавшая о пользе допинга 13-летняя фигуристка раскаялась

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Российская фигуристка Анастасия Шаботова высказалась о скандале вокруг своего заявления о пользе допинга, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме 13-летняя Шаботова в ходе общения с подписчиками заявила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг. По ее словам, запрещенные препараты употребляют и в «Хрустальном», где работает группа Этери Тутберидзе.

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Заявление юной фигуристки вызвало резонанс. Шаботова опубликовала в своем инстаграме пост с видеообращением, где признала, что сказала глупость.

«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — заявила спортсменка.

Ранее сообщалось, что в Госдуме сочли непозволительными слова Шаботовой.