Шипулин объявил о намерении стать депутатом Госдумы

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Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин сделал официальное заявление о своем намерении стать депутатом Государственной думы, передает URA.Ru.

25 декабря 2018 года биатлонист объявил об окончании профессиональной карьеры.

Как отметил спортсмен, он намерен стать депутатом Госдумы от «Единой России».

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«В начале нового года я принял решение, что буду участвовать в праймериз «Единой России», которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную Думу.

Я прекрасно понимаю, какое сейчас сложилось мнение о спортсменах в политике. Мне ничего не остается, кроме как своей деятельностью менять отношение людей. Говорить на эту тему можно бесконечно, но для того, чтобы что-то поменять, нужно не говорить, а делать», — заявил 31-летний Шипулин.

Ранее сообщалось, что Шипулин посетит этап Кубка мира как зритель.