Пихлер передал IBU информацию о ложных свидетельствах Родченкова
Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию о ложных свидетельствах информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте, сообщает ТАСС.
«Я сделал это», — сказал Пихлер.
Реклама
Тренер отметил, что сообщил информацию во время декабрьского этапа Кубка мира. Однако он не уточнил, сколько времени потребуется у группы, чтобы донести детали представленных им данных до средств массовой информации.
Ранее сообщалось, что Пихлера назвали «человеком слова» за ответ Родченкову.