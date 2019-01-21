Пихлер передал IBU информацию о ложных свидетельствах Родченкова

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Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию о ложных свидетельствах информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте, сообщает ТАСС.

«Я сделал это», — сказал Пихлер.

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Тренер отметил, что сообщил информацию во время декабрьского этапа Кубка мира. Однако он не уточнил, сколько времени потребуется у группы, чтобы донести детали представленных им данных до средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что Пихлера назвали «человеком слова» за ответ Родченкову.