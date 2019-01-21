«Зенит» потребовал с «ПСЖ» сумму до €55 млн за Паредеса

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Полузащитник сборной Аргентины и петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласился на переход во французский «Пари Сен-Жермен» и уже обговорил с руководством условия контракта, сообщает «Советский спорт».

Чтобы трансфер завершился, «столичные» должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за хавбека. По информации Le Parisien, российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн.

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Примечательно, что еще месяц назад стоимость игрока оценивалась в €25 млн.

Паредес выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович может перейти в клуб Саудовской Аравии.