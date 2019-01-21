Авербух не поверил в серьезность слов 13-летней фигуристки о допинге

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Серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал заявление 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что для стабильных выступлений нужно принимать допинг, передает Sport24.

Хореограф не поверил в то, что спортсменка могла произнести это всерьез.

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«Высказывание Анастасии Шаботовой — это глупость. Девочка чушь сказала, даже разбираться не стоит. Наверняка, это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться», — подчеркнул Авербух.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус пообещал, что в отношении Шаботовой будет проведена дополнительная проверка и образовательная работа.

Ранее российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не появились на первой тренировке в рамках чемпионата Европы, который проходит в Минске.