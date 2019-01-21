Игроки футбольной команды погибли в результате падения автобуса с обрыва

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В Боливии погибли 13 человек в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой, сообщает ТАСС.

По информации аргентинской газеты «Кларин», транспорт упал с обрыва высотой 130 метров. 13 человек погибли, 20 пострадали.

По предварительным данным, происшествие произошло из-за отказа тормозной системы.

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СМИ утверждает, что в автобусе находились игроки любительской команды из Аргентины «Сиклес Клуб Лавалье», четверо из которых скончались, шестеро получили ранения.

Ранее колумбийские баскетболисты попали в жуткое ДТП.