Стал известен состав сборной России на шестой этап КМ в Италии
Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой этап Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, сообщает «Советский спорт».
В мужскую национальную команду включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков как запасной.
В женской сборной представят страну на соревновании Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).
Шестой этап будет проходить с 24 по 27 января.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о результатах переговоров с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином относительно ситуации с критикой в адрес Логинова.