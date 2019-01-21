Стал известен состав сборной России на шестой этап КМ в Италии

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Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой этап Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, сообщает «Советский спорт».

В мужскую национальную команду включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков как запасной.

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В женской сборной представят страну на соревновании Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).

Шестой этап будет проходить с 24 по 27 января.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о результатах переговоров с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином относительно ситуации с критикой в адрес Логинова.