«Краснодар» планирует продлить контракт с игроком сборной России
«Краснодар» намерен продлить контракт с нападающим Ари.
«Ари доказал, что способен приносить пользу «Краснодару», и заслужил новый контракт. Все видят, как он старается. Однако бразилец всегда нуждается в мотивации, поэтому ему, скорее всего, предложат контракт по схеме 1+1.
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Естественно, бразильцу хотелось бы получить долгосрочное соглашение. Этот момент будет обсуждаться», — приводит слова источника в клубе газета «Известия».
Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года. Летом 2018-го форвард получил российское гражданство. Бразилец дебютировал в составе национальной команды в товарищеской встрече против Германии.