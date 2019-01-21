Определились участники Супербоула

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«Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» примут участие в матче за Супербоул-2019, сообщает «Советский спорт».

Калифорнийская команда в финале Национальной футбольной конференции одержала победу над «Нью-Орлеан Сэйнтс» со счетом 26:23.

В решающей встрече Американской футбольной конференции «патриоты» в овертайме переиграли «Канзас-Сити Чифс» — 37:31. Для клуба из штата Массачусетс это девятая победа в финале конференции.

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53-й розыгрыш Супербоула пройдет 3 февраля 2019 года в Атланте. Действующим победителем является «Филадельфия Иглз».

Ранее сообщалось, что Maroon 5 выступят в перерыве 53-го Супербоула.