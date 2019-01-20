Пакьяо одержал победу над Бронером и защитил титул чемпиона WBA Regular

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Филиппинец Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Regular в полусреднем весе, сообщает «Советский спорт».

Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу действующему чемпиону — 117:111, 116:112. 116:112.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что российский боксер Артур Акавов не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке против американца Деметриуса Андраде.