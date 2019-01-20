Хабиб Нурмагомедов назвал предполагаемый срок своей дисквалификации

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможных штрафных санкциях, которые могут последовать за драку после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Инцидент произошел на турнире UFC 229, когда Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом. После поединка завязалась потасовка между командами бойцов.

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Этим делом занимается Атлетическая комиссия Невады. Заседание состоится 29 января.

«29 января у меня будет суд. Возможно, меня дисквалифицируют на девять месяцев или на один год. Если я не буду драться на протяжении всего года, то я не смогу сказать, кто будет моим следующим соперником», — рассказал Хабиб во время встречи с фанатами в австралийском Мельбурне.

Ранее глава UFC высказался о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова.