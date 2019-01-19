Наставник «Арсенала» поделился эмоциями от победы над «Челси»

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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал матч против «Челси» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

«Мы хотели одержать победу для наших болельщиков. Разрыв между нами и «Челси» в турнирной таблице составлял шесть очков, но сегодняшняя победа внушает нам оптимизм. Сегодня мы можем быть счастливы, но нужно идти к цели матч за матчем. Разница между сегодняшней игрой и прошлым нашим матчем (выездное поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:1) очень велика, хотя играли те же игроки. Поэтому нам нужно найти этот баланс», — приводит слова Эмери BBC.

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Эта игра позволила «Арсеналу» обогнать «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии и выйти на шестое место. «Синие» на данный момент занимают четвертую строчку.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о соперничестве с «Ливерпулем».