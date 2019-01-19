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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о заработке фигуристов, передает «Советский спорт».

Спортсменка назвала некоторые источники доходов.

«Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на шоу. Шоу — это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину. Если месяц на гастролях кататься, то можно», — отметила Туктамышева во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной.

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Напомним, что фигуристка не попала на чемпионат Европы, который будет проходить в Минске с 23 по 27 января.

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