Гол Витселя помог «Боруссии» одолеть «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол за игру оформил полузащитник Аксель Витсель, который с 2012 по 2017 годы входил в состав петербургского «Зенита».

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На данный момент «Боруссия» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, в то время как «РБ Лейпциг» занимает четвертую строчку.

Ранее наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман провел сотый матч в качестве тренера.

Германия. Бундеслига. 18-й тур

«РБ Лейпциг» — «Боруссия Дортмунд» — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Витсель, 19