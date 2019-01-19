Туктамышева поделилась переживаниями из-за непопадания на ЧЕ

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала непопадание на чемпионат Европы, передает «Советский спорт».

Спортсменка рассказала о том, как хотела принять участие в соревновании.

«Что касается пропуска чемпионата Европы, то я действительно сильно расстроилась, было неприятно. Неприятное состояние. Я понимала, что не успеваю восстановиться, но в то же время мне очень этого хотелось. Что ж, такова жизнь», — поделилась эмоциями Туктамышева во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной.

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Напомним, что перед чемпионатом России фигуристка попала в больницу с воспалением легких, поэтому она не смогла заработать путевку на турнир, который будет проходить в Минске с 23 по 27 января.

Ранее было опубликовано видео с попавшим в больницу бывшим фигуристом Евгением Плющенко.