«ПСЖ» забил девять мячей в ворота «Генгама» в матче Лиги 1

<img src="">

Французский «ПСЖ» одержал победу над «Генгамом» в матче 21-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 9:0. Голы оформили Неймар, записавший на свой счет дубль, а также отметившиеся хет-триками Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Завершил серию забитых мячей Том Менье.

Реклама

Данная игра позволила Мбаппе и Кавани занять два первых места в списке лучших бомбардиров Лиги 1, а сам столичный клуб увеличил отрыв от идущего вторым «Лилля» до 13 очков.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласовал условия контракта с «Пари Сен-Жермен».

Франция. Лига 1. 21-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Генгам» (Генган) — 9:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 11; 2:0 – Мбаппе, 37; 3:0 – Мбаппе, 45; 4:0 – Кавани, 59; 5:0 – Кавани, 66; 6:0 – Неймар, 68; 7:0 – Кавани, 75; 8:0 – Мбаппе, 80; 9:0 – Менье, 83