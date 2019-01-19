Глава мирового хоккея не хочет проводить ЧМ в Америке

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объяснил, почему не хочет проводить чемпионат мира в Америке.

Слова функционера передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На мой взгляд, не стоит в ближайшее время устраивать чемпионаты миры по хоккею в Северной Америке. Мы опасаемся, что это может совпасть по датам с Кубком Стэнли.

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А чемпионат мира – это в большей степени европейский турнир. Существенная разница во времени может сделать неудобным просмотр для болельщиков из Европы.

В 2023 году чемпионат мира пройдет в России, в 2024-м, скорее всего, в Чехии, а в 2025-м – в Швеции».

Напомним, что мировое первенство 2018 года проходило в Дании.

Ранее олимпийские чемпионы Никита Гусев и Вадим Шипачев станцевали на льду в рамках Матча всех звезд КХЛ.