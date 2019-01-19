Глава Международной федерации хоккея заявил о намерении покинуть пост

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель во время Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

68-летний функционер подтвердил, что не планирует баллотироваться на следующий срок.

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«Мне кажется, что пора уходить на покой. Все-таки я занимаю эту должность уже 26 лет. Кто может стать моим преемником? Увидим», — рассказал Фазель.

Он руководит ИИХФ c 1994 года. Швейцарец был переизбран на шестой и последний срок в 2016 году.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФКР) Владислав Третьяк заявил, что Совет ИИХФ в марте рассмотрит вопрос изменения размера площадок на турнирах под эгидой ИИХФ.